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У Польщі фургон врізався у трамвай: загинув українець

Аліса Белей

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У суботу, 20 листопада, місті Свентохловіце у Польщі сталася ДТП, в якій травмувалося троє осіб, одна людина загинула і це українець. Про це пише «Укрінформ».

Так близько 14:30 в Сілезькому воєводстві фургон Volkswagen зіткнувся з трамваєм. Після чого вантажівка влетіла в стовп, а водія затиснуло. Його діставали польські рятувальники за допомогою спецзасобів.

Водія реанімували медики, проте врятувати його не вдалося. Як з’ясували польські правоохоронці загиблим є 41-річний українець.

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Нагадаємо, нещодавно у Польщі неподалік населеного пункту Жгув автомобіль з українцями потрапив у ДТП. В результаті троє молодих людей загинули на місці, а ще одна українка була госпіталізована до лікарні.

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