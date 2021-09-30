У ДТП в Польщі загинули троє українців

У Польщі неподалік населеного пункту Жгув автомобіль з українцями потрапив у ДТП. В результаті троє молодих людей загинули на місці, а ще одна українка була госпіталізована до лікарні, повідомляє Укрінформ.

Як повідомила речниця поліції Лодзького воєводства Йоанна Концка, загиблими є двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна жінка, ще одна жінка 25-ти років перебуває в лікарні.

«Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві», – заявила Концка.

Реклама партнерів

Вона додала, що двоє із загиблих, ймовірно, були подружжям.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості врізався у електричний стовп і розірвався на дві частини.

У ДТП також фігурують два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

Розслідування справи цієї ДТП перебуває під контролем прокуратури у Лодзі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.