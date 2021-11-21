У Львові Блаженніший Святослав очолив святкову літургію

У неділю, 20 листопада, у Соборі Святого Юра у Львові відбулася Архиєрейська Божественна літургія, яку очолив Блаженніший Святослав. Літургію провели у співслужінні Синоду Єпископів та духовенства з нагоди 10-ї річниці від дня створення Львівської митрополії УГКЦ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Участь у Літургії взяли архієреї УГКЦ на чолі з Патріархом Святославом Шевчуком та Апостольським нунцієм в Україні архиєпископом Томасом Едвардом Галліксо.

Нагадаємо, 8 листопада 2011 року Глава УГКЦ Патріарх Святослав повідомив про створення в УГКЦ трьох нових митрополій у тому числі Львівської.

Реклама партнерів

29 листопада 2011 року в Архикатедральному соборі св. Юрія у Львові відбулася Архиєрейська Літургія з нагоди урочистого проголошення Львівської митрополії Української Греко-Католицької Церкви та інтронізації Митрополита Львівського Ігоря (Возьняка).