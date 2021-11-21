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У День Гідності та Свободи у Львові вшанували пам'ять патріотів

Аліса Белей

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21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, в пам’ять героїв, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність нашої держави. З нагоди свята на Личаківському кладовищі у Львові відбулися заходи зі вшанування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Перший заступник голови ЛОР Євгеній Гірник, заступник голови ЛОР Юрій Холод, народні депутати України, депутати обласної ради, представники Львівської ОДА та влади міста Львова, учасники російсько-української війни та Революції Гідності, родини Героїв Небесної Сотні, духівництво, громадськість поклали квіти до могил загиблих під час Революції Гідності борців за волю України, похованих на полі почесних поховань № 67.

Окрім того, військові капелани та священники відслужили панахиду за новітніми Героями, а також молились за мир на українській землі.

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На завершення скорботного заходу рота почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшла урочистим маршем.

Нагадаємо, День Гідності та Свободи запровадили на честь двох доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції та Революції Гідності. Українці почали його відзначати у 2014 році.

Програма заходів у Львові тут.

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Фото: ЛОДА, ЛОР

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