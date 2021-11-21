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Третьокурсники медвишу Львова намагалися незаконно перетнути кордон

Аліса Белей

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У суботу ввечері, 20 листопада, прикордонники виявили автомобіль «Форд» на околиці одного з сіл Яворівського району, що поблизу кордону з Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

За кількасот метрів до кордону прикордонники зупинили автівку, якою керував громадянин Індії. Крім нього в авто знаходились троє пасажирів, теж громадян Індії.

Прикордонники встановили, що іноземці прибули в Україну законним шляхом та навчаються на третьому курсі в одному з медичних навчальних закладів Львова.

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«Вони також мали посвідки на тимчасове проживання в Україні. Іноземні студенти, напевно, вирішили не продовжувати навчання в Україні та використати його як прикриття для подальшого незаконного перетинання кордону з країнами ЄС», – йдеться у повідомленні.

Порушників доставили в прикордонний підрозділ для подальшої перевірки та складання відповідних адміністративних документів.

За спробу незаконно перетнути кордон за ч. 2 ст. ст. 204-1 КУпАП, їм загрожує штраф у розмірі від 8 500 грн до 13 600 грн кожному або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. Подальшу долю іноземців вирішуватиме суд.

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Фото: прикордонний загін

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