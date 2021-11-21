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Поліцейські затримали двох львів’ян, які обікрали квартиру на Золочівщині

Аліса Белей

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Поліцейські затримали двох львів’ян 40 та 49 років, які обікрали квартиру у селі Красне Золочівського району на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

До поліції звернувся мешканець селища Красне Золочівського району, який повідомив, що невідомі обікрали його квартиру. Як встановили правоохоронці, невідомі особи, підібравши ключі до вхідних дверей, проникли до помешкання та викрали гроші, техніку, ювелірні вироби, а також інші цінні речі.

Злодіями виявилися двоє львів’ян віком 40 та 49 років. Під час обшуків у помешканні, яке зловмисники винаймали у селищі Красне, поліцейські виявили та вилучили викрадені з квартири заявника речі, гроші, а також відмички, заготовляння ключів та інші речові докази. Також правоохоронці вилучили автомобіль, яким пересувалися зловмисники.

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Чоловіків затримали та взяли під варту. Слідчі поліції повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) ККУ.

Львів’янам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

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