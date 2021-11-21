П'яний львів'янин втікаючи від поліції розбив своє авто

У Львові нетверезий водій сподівався втекти від поліції натомість розбив свою автівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

У суботу, 20 листопада, патрульні поліції на проспекті Чорновола у Львові помітили автомобіль Hyundai Accent, водій якого порушив ПДР.

Водія патрульні зупинили. Проте коли поліцейські вийшли зі автомобіля – водій подався навтьоки. Патрульні вирішили наздогнати втікача.

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Та далеко він не від’їхав. Приблизно за два десятки метрів до свого дому він в’їхав в огорожу на вулиці Пожежників.

вулиця Пожежників

У 32-річного львів’янина виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від перевірки він відмовився.

На чоловіка склали два протоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

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