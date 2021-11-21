На трасі Київ – Чоп автомобіль львів'янина злетів у кювет та перекинувся: водій загинув

Внаслідок аварії, що сталась на трасі Київ – Чоп у Рівненському районі, загинув 30-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Рівненщини.

ДТП сталась у неділю вночі, 21 листопада, орієнтовно о 03:45 поблизу села Грушвиця, що у 20 км від Рівного.

Тут на трасі Київ – Чоп водій автомобіля «Renault Koleos», рухаючись у напрямку Дубно, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини ліворуч та злетів у кювет. Водій випав з автомобіля на дорогу та від отриманих травм він загинув на місці події.

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Встановлено, що загиблим виявився 30-річний мешканець Львова. Також постраждала його 30-річна пасажирка, жительки села Тараканів Дубенського району. Її доправили до лікарні. Медики попередньо діагностували у жінки перелом руки, закриту черепно-мозкову травму.

Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують всі обставини автопригоди.

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