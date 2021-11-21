Якої погоди чекати на Львівщині 22 листопада

У понеділок, 22 листопада, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з дощем. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 3-5 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +8C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На Львівщині сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися.

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