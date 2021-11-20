У Стебнику легковик збив 16-річну вагітну дівчину

У п’ятницю, 19 листопада, у місті Стебнику, що на Львівщині легковик збив вагітну дівчину. З травмами її доправили до лікарні. Інформацію про цей випадок Львівському порталу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За словами Світлани Добровольської, трагічний випадок трапився ввечері, близько 20:00, на вулиці Михайла Грушевського 26-річний водій, мешканець одного з сіл району, за кермом автомобіля Opel Vectra скоїв наїзд на пішохода, 16-річну мешканку Стебника.

Дівчину з травмами доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини. Відкрито кримінальне провадження.

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За даними ряду ЗМІ дівчина була вагітна.

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