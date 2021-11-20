ОСТАННІ НОВИНИ

У Стебнику легковик збив 16-річну вагітну дівчину

Аліса Белей

|

У п’ятницю, 19 листопада, у місті Стебнику, що на Львівщині легковик збив вагітну дівчину. З травмами її доправили до лікарні. Інформацію про цей випадок Львівському порталу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За словами Світлани Добровольської, трагічний випадок трапився ввечері, близько 20:00, на вулиці Михайла Грушевського 26-річний водій, мешканець одного з сіл району, за кермом автомобіля Opel Vectra скоїв наїзд на пішохода, 16-річну мешканку Стебника.

Дівчину з травмами доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини. Відкрито кримінальне провадження.

Реклама партнерів

За даними ряду ЗМІ дівчина була вагітна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів