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У Львові встановлять меморіальну таблицю видатному історику Івану Крип’якевичу

Аліса Белей

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У п’ятницю, 19 листопада, на виконавчому комітеті міськради ухвалили рішення встановити меморіальну таблицю Івану Крип’якевичу на фасаді будинку № 24 на вул. В. Винниченка у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, прийняли рішення додатково встановити інформаційну таблицю про видатного львів’янина, історика, автора підручників з історії України та дослідника української козацької державністі Івану Крип’якевичу.

Довідка. Іван Петрович Крип’якевич народився у Львові 25 червня 1886. Український історик, академік АН УРСР, професор Львівського університету, директор Інституту суспільних наук АН України. Автор великої кількості наукових досліджень про українську козацьку державність та Богдана Хмельницького, ряду підручників з історії України. Діяч НТШ.

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