У Львові на вул. Княгині Ольги тимчасово реорганізують рух

З понеділка, 22 листопада, на вулиці Княгині Ольги тимчасово діятимуть зміни в організації дорожнього руху. Так рух в обидва боки буде можливий лише крайніми правими смугами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Водіїв просять звернути увагу, що з понеділка на ділянці, де ремонтують дорогу на вулиці Княгині Ольги рух транспорту в обидва боки буде можливий лише крайніми правими смугами. Досі проїзд був дозволений навпаки, лише лівими смугами.

Як повідомив керівник Франківської РА Ігор Савка, ремонт дороги на вулиці Княгині Ольги перебуває на завершальному етапі. Роботи планують закінчити орієнтовно за два тижні.

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