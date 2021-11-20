У Львівському аеропорту затримали трьох албанців, що видавали себе за грека, француза та іспанця

У суботу, 20 листопада, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького прикордонники викрили трьох іноземців, що подорожували з підробленими паспортами. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

Так, пасажири рейсу сполученням «Львів – Стамбул» надали львівським прикордонникам для перевірки албанські паспорти. Після проходження перевірки без жодних вагань попрямували до зали очікування.

Однак в ході повторної перевірки документів, під час посадки на рейс сполученням «Львів – Меммінген» до Німеччини, вони пред’явили для перевірки паспорти громадян Греції, Франції та Іспанії.

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Під час перевірки інспектори встановили, що документи містять ознаки повної та часткової підробки. Згодом громадяни зізнались, що в такий спосіб мали намір потрапити до Німеччини в пошуках кращих умов життя.

Іноземців через кордон не пропустили та доставили в прикордонний підрозділ для з’ясування всіх обставин порушення та притягнення до відповідальності. Також про випадок сповістили працівників Нацполіції.