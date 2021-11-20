Львівські рятувальники допомогли дитині вивільнити палець з обручки

У Львові рятувальники, використовуючи пилку по металу, допомогли 13-річному хлопцеві зняти перстень з пальця. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Випадок стався у суботу вночі, 20 листопада. Так близько 03:46 до рятувальників звернулись медики приймального відділення обласної дитячої лікарні «Охмадит», та попросили допомогти 13-річному хлопчику, який вдягнув на палець занадто малу каблучку і не може її зняти.
На момент прибуття рятувальників, палець на якому знаходилась каблучка, значно розпух. Фахівці виконали ювелірну роботу: за допомогою пилки по металу обережно розрізали каблучку та, використовуючи плоскогубці, зняли її з пальця.
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Аліса Белей