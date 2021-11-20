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Львів’ян кличуть у світ казкових пригод – сімейну виставу «Лускунчик»

Аліса Белей

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24 грудня о 12:00 у Палаці залізничників «Рокс», що на вулиці Федьковича, 54/56 у Львові відбудеться сімейна вистава «Лускунчик». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Сюжет, відомий кожному з дитинства, оживе на сцені. Захоплива оповідь від імені казкаря марципанового королівства Дросельмаєра подарує глядачам дійсно незабутні емоції.

Музичний супровід, спеціально створене відео та інтерактивні ігри із гостями дозволять кожному відчути себе частинкою неймовірного казкового дійства.

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Ролі виконують відомі українські актори: Діана Фролова, Олексій Вертинський, Михайло Самарський, Владислав Дмитрук/Валентин Фоменко, Марія Кварцяна та інші.

Оформити квитки на виставу «Лускунчик» у Львові можна онлайн на сайті Concert.ua.

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