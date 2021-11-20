Якої погоди чекати на Львівщині 21 листопада

У неділю, 21 листопада, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненням, проте без істотних опадів. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 4-6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +10C. Вітер західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням, день на Львівщині пройде без істотних опадів.

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