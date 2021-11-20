До кінця 2022 року мобільний інтернет з’явиться на всіх міжнародних автошляхах, – Мінцифри

Мінцифри працює над забезпеченням швидкісного мобільного інтернету на автомобільних та залізничних шляхах. Кажуть, що до кінця 2022 року мобільні оператори реалізують покриття всіх міжнародних автошляхів України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповів заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Шелест на міжнародному форумі інфраструктури та транспорту MINTRANS, до кінця наступного року мобільні оператори забезпечать покриття на всіх автомобільних автошляхах.

«При цьому ми розуміємо, що є дуже велика потреба забезпечення інтернету і на залізниці. Зараз ми розробляємо проєкт покриття інтернету на залізничних шляхах. Вже є певні розрахунки, певне бачення технології, які мають використовуватися, та, власне, масштаб бюджету для цього проєкту», – підкреслив Олександр Шелест.

Він додав, що один із пріоритетів Мінцифри – розвиток цифрової інфраструктури, оскільки це не тільки про комфорт, а й про базові потреби та безпеку. Для цього залучають партнерів як із державного сектору, так і з приватного.

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У Мінцифри кажуть, що стимулюють розвиток мережі швидкісного мобільного та фіксованого інтернету. Так з липня 2020 року близько 3 млн українців отримали 4G вперше. А ще 8,9 млн людей отримали другого або третього оператора, який надає 4G.

Загалом понад 25 тисяч міст та сіл вже мають 4G. А цього року також реалізовують проєкт «Інтернет-субвенція». У межах якого під’єднаємо 6 тисяч соціальних об’єктів у 3 тисячах сіл. Так 1 млн українців зможуть вперше отримати доступ до оптичного інтернету.

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