У Пустомитах під колесами швидкісного поїзда загинув чоловік

У п’ятницю вранці, 19 листопада, у місті Пустомити на Львівщині, швидкісний поїзд насмерть переїхав чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Трагічний випадок стався близько 10:40 у місті Пустомити, що за 19 км від Львова. За попередніми даними швидкісний поїзд 108Ш сполученням «Одеса – Ужгород» наїхав на людину.

Чоловік віком 82 роки, мешканець одного з сіл Львівського району, помер на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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За фактом наїзду локомотива поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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