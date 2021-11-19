У Львові покажуть фотовиставку до Дня Гідності та Свободи

У неділю, 21 листопада, українці відзначають День Гідності та Свободи. З цієї нагоди Музей Гідності у Львові підготував фотовиставку та відеоролик про революції 2004 та 2013 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Музей Гідності представить на площі Ринок фотовиставку «Євромайдан у Львові. Початок». На світлинах зображені мирні акції протесту, які відбувалися у листопаді-грудні 2013 року.

Фотографії Музею Гідності були надані ГС «Студентське братство», а також фотографами Юрком Мориквасом і Тарасом Гринчишиним. Виставку можна буде переглянути з неділі, 21 листопада, а експонуватиметься вона впродовж тижня.

Реклама партнерів

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Також до Дня Гідності та Свободи Музей Гідності у Львові підготував відеоролик «Збережемо пам’ять разом», щоб українці не забували подвиг кожного, хто відстояв їх у наших революціях у 2004 і 2013 роках.

Ідея ролика – закликати усіх учасників та свідків революційних зривів в новітній історії України до збереження пам’яті про нашу боротьбу за гідність та свободу, кажуть в ЛМР.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook