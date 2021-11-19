У Львові обговорили, як застосовувати сухопутні війська у конфліктах сучасності

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась науково-практична конференція «Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності». Другий рік поспіль через несприятливу епідемічну обстановку, пов’язану з коронавірусною інфекцією, конференція проводиться в онлайн форматі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Конференцію проводять, щоб оприлюднити результати наукових досліджень щодо застосування Сухопутних військ Збройних Сил України, окреслення ближніх перспектив наукової і науково-технічної діяльності.

«Ми прагнемо узагальнити спільні погляди щодо подальших напрямів та шляхів вирішення проблемних питань, передусім у протистоянні збройній агресії Російської Федерації на сході нашої держави. Вироблені нами практичні рекомендації будуть надані Командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України», − зазначив начальник Наукового центру Сухопутних військ, доктор технічних наук, старший науковий співробітник полковник Володимир Грабчак.

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Доповідачі, зокрема, акцентували увагу на тому, що воєнним конфліктам останнього часу притаманні особливості, що обумовлені прийняттям на озброєння і застосуванням новітніх видів і зразків ОВТ. Це призводить до змін як у характері воєнних конфліктів у цілому, так і у формах та способах ведення

воєнних дій.

«Внаслідок прийняття на озброєння високоточних засобів дальнього ураження, безпілотних авіаційних комплексів та засобів інформаційно-радіоелектронного впливу, їх постійне удосконалення та оновлення зумовлюють можливість дії по об’єктах іншої сторони конфлікту на всю глибину її території. Поняття «фронт» і «тил» набувають умовного значення, більш широкого застосування набувають вибіркові, точкові удари, які дозволяють здійснити ураження об’єктів і угрупувань військ противника без заподіяння значної шкоди цивільному населенню», − зазначив провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (механізованих і танкових

військ) Наукового центру Сухопутних військ працівник Збройних Сил України Валерій Мокоївець.

Під час пленарного засідання конференції було виголошено чимало доповідей, зокрема на такі теми як: «Розвиток теорії і практики збройної боротьби в сучасних умовах її ведення», «Мережевоцентрична війна: підхід німецької армії до цифровізації сухопутних операцій», «Проблемні питання впровадження у Сухопутних військах Збройних Сил України військового процесу вироблення рішення, який використовується у Збройних силах країн-

членів НАТО», «Концепція наземно-повітряного роботизованого комплексу супроводження гуманітарних місій», «Карабах: уроки вірмено-азербайджанської війни» та багато інших.

Робота паралельно тривала у п’яти секціях: «Розвиток теорії та практики застосування підрозділів механізованих військ», «Форми та способи застосування ракетних військ та артилерії», «Сучасні погляди на застосування підрозділів сил підтримки (бойового забезпечення), «Система підготовки Сухопутних військ: сучасний стан та перспективи розвитку» та «Актуальні

питання використання систем управління військами».

Як розповів секретар конференції – начальник науково-дослідного відділу (застосування роботизованих комплексів) Наукового центру Сухопутних військ підполковник Павло Казан, участь у роботі конференції взяли представники понад тридцяти вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств і організацій України. Згідно з поданими тезами доповідей вже виданий збірник матеріалів конференції. Його електронний варіант розміщений на вебсайті Національної академії сухопутних військ.

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Фото: АСВ