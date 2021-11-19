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У квартирі в Стрию виявили тіло 65-річної жінки

Вероніка Рой

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У четвер, 18 листопада, у Стрию в квартирі житлового будинку рятувальники виявили тіло 65-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головго управління ДСНС у Львівській області.

Близько 14:18 на диспетчерський пункт «101» надійшло повідомлення, що в Стрию на вул. Шевченка, 48 в квартирі на другому поверсі житлового будинку тривалий час не виходить на зв’язок та не відчиняє двері власниця.

За допомогою висувної драбини та ручного інструменту рятувальники відчинили вікно та забезпечили доступ в квартиру працівникам поліції.

В помешканні було виявлено тіло 65-річної жінки без ознак життя.

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Обставини події встановлюють правоохоронці.

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