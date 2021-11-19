Поміж новобудов на Новому Львові спорудять 8-поверховий офісний центр

ТзОВ «Компанія Техно-Дизайн» збудує на вул. Угорській 8-поверховий офісний центр із підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив 19 листопада виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про ділянку поміж новобудовами на території колишнього «Полярону» на Новому Львові. Тут на вул. Угорській, 14 збираються спорудити новий офісний центр із підземним паркінгом.

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Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,16 га. Сама будівля матиме дві секції на 4 і 8 поверхів. У дворівневому паркінгу облаштують близько пів сотні місць.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 40%, а також встановив, що висота майбутніх офісів не повинна перевищувати 33 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Техно-Дизайн» – будівельна фірма, що існує з 2005 року. Її власницею є львів’янка Галина Суховолець. Їй також належить ТзОВ «Проспер вінд» (будівельно-монатжні роботи), обслуговуючий кооператив «Альянс-10».

Саме ТзОВ «Компанія Техно-Дизайн» займається будівництвом спорткомплексу при школі №95, що на Сихові.

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