ОСТАННІ НОВИНИ

Поміж новобудов на Новому Львові спорудять 8-поверховий офісний центр

Наталя Дуляба

|

ТзОВ «Компанія Техно-Дизайн» збудує на вул. Угорській 8-поверховий офісний центр із підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив 19 листопада виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про ділянку поміж новобудовами на території колишнього «Полярону» на Новому Львові. Тут на вул. Угорській, 14 збираються спорудити новий офісний центр із підземним паркінгом.

Натисніть на зображення для збільшення

Реклама партнерів

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,16 га. Сама будівля матиме дві секції на 4 і 8 поверхів. У дворівневому паркінгу облаштують близько пів сотні місць.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 40%, а також встановив, що висота майбутніх офісів не повинна перевищувати 33 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Техно-Дизайн» – будівельна фірма, що існує з 2005 року. Її власницею є львів’янка Галина Суховолець. Їй також належить ТзОВ «Проспер вінд» (будівельно-монатжні роботи), обслуговуючий кооператив «Альянс-10».

Саме ТзОВ «Компанія Техно-Дизайн» займається будівництвом спорткомплексу при школі №95, що на Сихові.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Візуалізація забудовника

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Великий вечір благодійників: Львів збиратиме кошти на Нацмузей Голодомору

У Львові відбудеться грандіозний благодійний вечір, на який будуть запрошені великі жертводавці, що здійснюють внески на...

Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів