Першою хворою на COVID-19 виявилася продавчиня на ринку в Ухані

Голова відділу екології та еволюційної біології в Університеті Арізони Майкл Воробей дійшов висновку, що першою відомою зараженою COVID-19 людиною була продавчиня на ринку морепродуктів у китайському місті Ухані, а не бухгалтер, про якого раніше повідомляла ВООЗ. Про це пише Укрінформ з посилання на The New York Times.

Воробей вивчав публічні звіти про ранні випадки COVID-19 в Китаї. Йому вдалося з’ясувати, що першою людиною, яка заразилася коронавірусом, була продавчиня Вей Гуйсянь, що працювала на ринку «Хуанань».

У попередньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я зазначалося, що перший зафіксований випадок COVID-19 стався з 41-річним бухгалтером, який жив за десятки кілометрів від ринку в Ухані.

Воробея спантеличило те, що як першого пацієнта з COVID-19 описали людину, яка не контактувала ринком і жила далеко від нього.

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Крім того, науковець після вивчення даних у медичних виданнях та інтерв’ю, опублікованих китайськими ЗМІ, виявив розбіжності у термінах задокументованого інфікування. На його думку, ВООЗ неправильно витлумачила ранні терміни пандемії COVID-19.

Воробей стверджує, що перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року, і це була Вей Гуйсянь.

Спеціаліст команди ВООЗ Пітер Дашак визнав помилку, виявлену вченим.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань ще у грудні 2019 року. В Україні перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований на початку березня 2020 року.

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Фото: Gilles Sabrie / The New York Times