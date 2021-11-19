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На площі Ринок відкривають ковзанку

Наталя Дуляба

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На площі Ринок дозволили облаштувати традиційну сезонну ковзанку. Вона запрацює вже 20 листопада. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради у п’ятницю, 19 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Дозвіл на встановлення сезонної льодової ковзанки отримала Науково-виробнича фірма «Відкриті комп’ютерні системи (ВІКОС)». Традиційно вона з’явиться з північного боку площі Ринок.

Запрацює ковзанка з 20 листопада. Покататися всі охочі зможуть протягом чотирьох місяців, адже закриють ковзанку аж 10 березня.

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Своїм рішенням члени виконавчого комітету зобов’язали «Відкриті комп’ютерні системи» прибирати територію ковзанки, дотримуватись карантинних норм та режиму тиші у вечірній і нічний час.

Зазначимо, що ковзанку на площі Ринок у Львові встановлюють вже більше десяти років поспіль.

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