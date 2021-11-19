На Львівщині загинув фірман: спершу його затоптали коні, а потім переїхала власна фіра

У четвер, 18 листопада, у селі Словіта загинув 29-річний фірман. Чоловік спершу впав під коней, а потім його переїхала власна фіра. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Нещасний випадок стався близько 15:50 год. на сільській дорозі в селі Словіта, що у Львівському районі. 29-річний місцевий мешканець, ідучи поряд із гужовим транспортним засобом зліва та керуючи ним, втратив рівновагу та впав під коней. Далі фіра наїхала на чоловіка.

Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

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