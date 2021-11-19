ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині загинув фірман: спершу його затоптали коні, а потім переїхала власна фіра

Вероніка Рой

|

У четвер, 18 листопада, у селі Словіта загинув 29-річний фірман. Чоловік спершу впав під коней, а потім його переїхала власна фіра. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Нещасний випадок стався близько 15:50 год. на сільській дорозі в селі Словіта, що у Львівському районі. 29-річний місцевий мешканець, ідучи поряд із гужовим транспортним засобом зліва та керуючи ним, втратив рівновагу та впав під коней. Далі фіра наїхала на чоловіка.

Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості
Наталя ДУЛЯБА
Спіймати гонщика: все, що треба знати про камери і штрафи за перевищення швидкості

Камери автоматичної фото- й відеофіксації порушень Правил дорожнього руху в Україні запустили влітку 2020 року на найбіл...

Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Кільцеву Львова розширять до чотирьох смуг і заборонять ліві повороти

Ділянку довжиною 15 км Кільцевої дороги Львова від Рясне-Руської до Солонки планують розширити до чотирьох смуг – по дві...

«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш...

Нові правила приміських перевезень на Львівщині. Що зміниться з 22 листопада?
Вероніка РОЙ
Нові правила приміських перевезень на Львівщині. Що зміниться з 22 листопада?

З 22 листопада на Львівщині користуватися приміським транспортом зможуть лише ті особи, які мають негативний тест або се...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів