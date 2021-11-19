На Львівщині чоловіки живуть на 10 років менше, ніж жінки

Середня тривалість життя чоловіків на Львівщині становить 67 років. Це на 10 років менше, ніж жінок. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

Загалом у Львівській області проживає 1,2 млн чоловіків, або 47% від загальної кількості населення. Майже 60% з них – мешканці міст.

На початок 2021 року середній вік чоловіків області становив 38 років, а жінок – 43 роки. Середня очікувана тривалість життя чоловіків – 67 років, що на 10 років менше, ніж жінок. У чоловіків ризик передчасної смерті набагато вищий, ніж у жінок.

Різке зростання рівня смертності у чоловіків розпочинається у віці 40-44 роки, тоді як у жінок – після 55-59 років.

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Найчастіше причинами смерті у чоловіків у 2020 році були хвороби системи кровообігу (56 випадків на 100 померлих), новоутворення (14 випадків) та зовнішні причини (7 випадків). Коронавірусна інфекція COVID-19 забрала життя 1011 чоловіків (5 випадків на 100 померлих).

Зростає середній вік чоловіків, які одружуються. Якщо у 2010 році чоловіки реєстрували шлюб у середньому в 28 років, а жінки у 25 років, то у 2020 році середній вік чоловіків під час реєстрації шлюбу становив 31 рік (жінок – 28 років). Із загальної кількості чоловіків, які вступили у шлюб, 81% – одружилися вперше, 18% – розлучені, 1% – удівці.

Хлопчиків на Львівщині зазвичай народжується більше: на 100 новонароджених дівчаток припадає 107 хлопчиків. Серед молоді віком 15-34 роки на 100 дівчат припадає 104 хлопці, серед осіб віком 35-64 роки на 100 жінок припадає 93 чоловіки. Натомість лише 53 чоловіки припадає на 100 жінок у віці 65 років і старшому. Це зумовлено тим, що чоловіки живуть менше, ніж жінки, і швидше помирають.

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