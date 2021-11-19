Львів дасть по сто тисяч гривень ще 152 бійцям АТО

У п’ятницю, 19 листопада, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік воїнів АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 152 військові, які є мешканцями Львівської громади. Для цього з бюджету міста виділять понад 15,2 мільйона гривень.
Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
- Жумалієв Сергій Абєнович
- Князєв Андрій Вікторович
- Лященко Ростислав Віталійович
- Марченко Тарас Юрійович
- Мельник Віталій Володимирович
- Ніколайчук Катерина Віталіївна
- Подоляк Григорій Володимирович
- Половенко Віталій Сергійович
- Сас Михайло В’ячеславович
- Сметанін Дмитро Сергійович
- Телішевський Назар Володимирович
- Угрюмов Олександр Леонідович
- Худоба Олександр Степанович
- Цимбала Юрій Любомирович
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН
- Абрамчук Андрій Сергійович
- Антоненко Оксана Сергіївна
- Броновська Ганна Василівна
- Висятицька Наталія Дмитрівна
- Войтович Ігор Тарасович
- Галапуп Юрій Григорович
- Голуб Мар’яна Русланівна
- Гонишнюк Сергій Володимирович
- Гурман Богдан Андрійович
- Демчук Ігор Олегович
- Желізко Володимир Володимирович
- Жук Павло Романович
- Кондюх Василь Ярославович
- Копач Микола Михайлович
- Крутков Шаміль Шарафаддін Огли
- Кузьо Андрій Ігорович
- Лев Юрій Степанович
- Міхновський Олег Сергійович
- Розлуцька Катерина Степанівна
- Товтин Василь Іванович
- Токарь Анатолій Юлійович
- Фургалець Ігор Володимирович
- Чабан Михайло Романович
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Абрамов Микола Вікторович
- Атапін Валерій Анатолійович
- Васик Руслан Ярославович
- Войтович Тарас Богданович
- Гарматенко Роман Володимирович
- Грищенко Михайло Володимирович
- Гуменюк Назар Іванович
- Женчур Юрій Мирославович
- Ігонькін Олексій Анатолійович
- Келба Ігор Олегович
- Кинашенко Павло Вадимович
- Курочкін Сергій Миколайович
- Лиса Марія Олегівна
- Михайленко Артур-Олександр Русланович
- Мороз Максим Ярославович
- Ніколаєв Євген Сергійович
- Новак Сергій Ігорович
- Новосядло Юрій Володимирович
- Оврас Артур Борисович
- Співак Андрій Орестович
- Франецький Віктор Петрович
- Ціздин Віктор Іванович
- Черкасов Дмитро Сергійович
- Шворак Роман Володимирович
- Шепелєв Дмитро Євгенійович
- Шуляк Андрій Павлович
СИХІВСЬКИЙ РАЙОН
- Банах Сергій Михайлович
- Білик Андрій Григорович
- Бовкун Павло Сергійович
- Бражніков Володимир Юрійович
- Василькевич Максим Ігорович
- Величкович Сергій Сергійович
- Гурман Назар Васильович
- Гусар Юрій Володимирович
- Кавчак Павло Михайлович
- Когут Олег Володимирович
- Кожетова Наталія Віталіївна
- Кравець Назар Петрович
- Кузенко Володимир Іванович
- Мавдрик Микола Васильович
- Микитин Василь Богданович
- Недільський Андрій Михайлович
- Павлюк Михайло Миронович
- Проць Дмитро Петрович
- Романчук Оксана Миколаївна
- Рудницький Михайло Володимирович
- Сидорова Ірина-Надія Юріївна
- Трачик Степан Олексійович
- Хастян Максим Олександрович
- Цісінський Михайло Михайлович
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Балич Віталій Зіновійович
- Боничишин Володимир Ярославович
- Буковецька Тетяна Іванівна
- Гомонова Надія Павлівна
- Джафаров Павло Рустамович
- Женчук Наталія Вікторівна
- Зікєєв Євген Олексійович
- Імшенецька Тетяна Анатоліївна
- Клепачевський Владислав Олегович
- Курилюк Сергій Васильович
- Луканюк Лілія Львівна
- Маліневський Віталій Васильович
- Мельник Любомир Владиславович
- Могилевська Катерина Петрівна
- Мотурняк Леся Михайлівна
- Палійчук Володимир Володимирович
- Пижик Богдан Ярославович
- Порада Іван Олегович
- 106. Сергієнко Роман Вікторович
- 107. Стадніцький Дмитро Леонідович
- Стечкевич Юрій Ігорович
- Сухай Юрій Михайлович
- Федор Богдан Степанович
- Цибін Сергій Олександрович
- Швець Дмитро Сергійович
- Юркевич Роман Михайлович
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Байщак Роман Павлович
- Бутка Ольга Миколаївна
- Волнін Володимир Петрович
- Гайслер Володимир Юрійович
- Герасименко Геннадій Васильович
- Гладиш Михайло Михайлович
- Грубель Михайло Григорович
- Давидюк Олексій Олександрович
- Дашевський Андрій Володимирович
- Деркач Артур Леонідович
- Джала Ярослав Богданович
- Долгіх Кирило Вадимович
- Єндрущак Володимир Ігорович
- Клемпа Юрій Ігорович
- Козаренко Сергій Миколайович
- Колісник Валентин Володимирович
- Лісовінов Юрій Васильович
- Максимонько Олександр Любомирович
- Мархевка Олег Володимирович
- Миронюк Олександр Володимирович
- Мороз Юрій Андрійович
- Нєкрасова Любов Стефанівна
- Олійник Владислав Васильович
- Палюх Ігор Федорович
- Парандій Максим Ігорович
- Полулящеко Степан Альвидович
- Прус Володимир Михайлович
- Пучкова Марія Михайлівна
- Ратушна Антоніна Іванівна
- Савчук Андрій Володимирович
- Савчук Тетяна Каролівна
- Саджениця Святослав Євгенович
- Сеньків Назар Тарасович
- Снігура Іван Юрійович
- Стасів Мар’ян Стефанович
- Шевченко Олег Сергійович
- Шельонг Руслан Андрійович
- Ямелинець Павло Михайлович
- Шозда Андрій Михайлович (+Шозда Ірина Дем’янівна)
Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.
Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали вже понад 5000 бійців АТО. На це витратили 0,5 мільярда гривень.
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Наталя Дуляба