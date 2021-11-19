Львів дасть по сто тисяч гривень ще 152 бійцям АТО

У п’ятницю, 19 листопада, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік воїнів АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 152 військові, які є мешканцями Львівської громади. Для цього з бюджету міста виділять понад 15,2 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:

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ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

Жумалієв Сергій Абєнович Князєв Андрій Вікторович Лященко Ростислав Віталійович Марченко Тарас Юрійович Мельник Віталій Володимирович Ніколайчук Катерина Віталіївна Подоляк Григорій Володимирович Половенко Віталій Сергійович Сас Михайло В’ячеславович Сметанін Дмитро Сергійович Телішевський Назар Володимирович Угрюмов Олександр Леонідович Худоба Олександр Степанович Цимбала Юрій Любомирович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Абрамчук Андрій Сергійович Антоненко Оксана Сергіївна Броновська Ганна Василівна Висятицька Наталія Дмитрівна Войтович Ігор Тарасович Галапуп Юрій Григорович Голуб Мар’яна Русланівна Гонишнюк Сергій Володимирович Гурман Богдан Андрійович Демчук Ігор Олегович Желізко Володимир Володимирович Жук Павло Романович Кондюх Василь Ярославович Копач Микола Михайлович Крутков Шаміль Шарафаддін Огли Кузьо Андрій Ігорович Лев Юрій Степанович Міхновський Олег Сергійович Розлуцька Катерина Степанівна Товтин Василь Іванович Токарь Анатолій Юлійович Фургалець Ігор Володимирович Чабан Михайло Романович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Абрамов Микола Вікторович Атапін Валерій Анатолійович Васик Руслан Ярославович Войтович Тарас Богданович Гарматенко Роман Володимирович Грищенко Михайло Володимирович Гуменюк Назар Іванович Женчур Юрій Мирославович Ігонькін Олексій Анатолійович Келба Ігор Олегович Кинашенко Павло Вадимович Курочкін Сергій Миколайович Лиса Марія Олегівна Михайленко Артур-Олександр Русланович Мороз Максим Ярославович Ніколаєв Євген Сергійович Новак Сергій Ігорович Новосядло Юрій Володимирович Оврас Артур Борисович Співак Андрій Орестович Франецький Віктор Петрович Ціздин Віктор Іванович Черкасов Дмитро Сергійович Шворак Роман Володимирович Шепелєв Дмитро Євгенійович Шуляк Андрій Павлович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

Банах Сергій Михайлович Білик Андрій Григорович Бовкун Павло Сергійович Бражніков Володимир Юрійович Василькевич Максим Ігорович Величкович Сергій Сергійович Гурман Назар Васильович Гусар Юрій Володимирович Кавчак Павло Михайлович Когут Олег Володимирович Кожетова Наталія Віталіївна Кравець Назар Петрович Кузенко Володимир Іванович Мавдрик Микола Васильович Микитин Василь Богданович Недільський Андрій Михайлович Павлюк Михайло Миронович Проць Дмитро Петрович Романчук Оксана Миколаївна Рудницький Михайло Володимирович Сидорова Ірина-Надія Юріївна Трачик Степан Олексійович Хастян Максим Олександрович Цісінський Михайло Михайлович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Балич Віталій Зіновійович Боничишин Володимир Ярославович Буковецька Тетяна Іванівна Гомонова Надія Павлівна Джафаров Павло Рустамович Женчук Наталія Вікторівна Зікєєв Євген Олексійович Імшенецька Тетяна Анатоліївна Клепачевський Владислав Олегович Курилюк Сергій Васильович Луканюк Лілія Львівна Маліневський Віталій Васильович Мельник Любомир Владиславович Могилевська Катерина Петрівна Мотурняк Леся Михайлівна Палійчук Володимир Володимирович Пижик Богдан Ярославович Порада Іван Олегович 106. Сергієнко Роман Вікторович 107. Стадніцький Дмитро Леонідович Стечкевич Юрій Ігорович Сухай Юрій Михайлович Федор Богдан Степанович Цибін Сергій Олександрович Швець Дмитро Сергійович Юркевич Роман Михайлович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Байщак Роман Павлович Бутка Ольга Миколаївна Волнін Володимир Петрович Гайслер Володимир Юрійович Герасименко Геннадій Васильович Гладиш Михайло Михайлович Грубель Михайло Григорович Давидюк Олексій Олександрович Дашевський Андрій Володимирович Деркач Артур Леонідович Джала Ярослав Богданович Долгіх Кирило Вадимович Єндрущак Володимир Ігорович Клемпа Юрій Ігорович Козаренко Сергій Миколайович Колісник Валентин Володимирович Лісовінов Юрій Васильович Максимонько Олександр Любомирович Мархевка Олег Володимирович Миронюк Олександр Володимирович Мороз Юрій Андрійович Нєкрасова Любов Стефанівна Олійник Владислав Васильович Палюх Ігор Федорович Парандій Максим Ігорович Полулящеко Степан Альвидович Прус Володимир Михайлович Пучкова Марія Михайлівна Ратушна Антоніна Іванівна Савчук Андрій Володимирович Савчук Тетяна Каролівна Саджениця Святослав Євгенович Сеньків Назар Тарасович Снігура Іван Юрійович Стасів Мар’ян Стефанович Шевченко Олег Сергійович Шельонг Руслан Андрійович Ямелинець Павло Михайлович Шозда Андрій Михайлович (+Шозда Ірина Дем’янівна)

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали вже понад 5000 бійців АТО. На це витратили 0,5 мільярда гривень.

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