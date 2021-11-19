Біля Сокільників вантажівка насмерть збила пішохода

У п’ятницю вранці, 19 листопада, біля Сокільників вантажівка насмерть збила невідомого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася вранці, близько 05:50 год. Поблизу села Сокільники автомобіля DAF здійснив наїзд на пішохода (особа чоловічої статі). Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці події.

Обставини події та особу загиблого встановлюються.

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Фото: Telegram “Варта-1”