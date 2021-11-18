Житель Трускавця опинився за ґратами за домашнє насильство над донькою

Суд відправив до тюрми 67-річного мешканця Трускавця, який систематично вчиняв домашнє насильство над своєю донькою. Про це Львівському порталу повідомили у відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння, систематично вчиняв домашнє насильство над своєю донькою. Він, за даними прокуратури, ображав доньку, нецензурно висловлювався до неї, зверхньо ставився та принижував гідність.

Це призвело до психологічних страждань потерпілої, спричинило емоційну пригніченість, тривогу та переживання.

Вже закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 67-річного мешканця Трускавця, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).

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Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 6 місяців арешту.

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