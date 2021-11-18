У військовому лісництві на Львівщині незаконно вирубали дерева

У Мостиському військовому лісництві виявили незаконну рубку дерев на понад пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Під час перевірки у ДП «Мостиське військове лісництво» екологи виявили самовільно вирізані дерева.

Йдеться про земельну ділянку, відведену під суцільну рубку (квартал 21, виділ 29,1) площею 0,9 га. Тут нелегально вирізали пів сотні дерев різних порід: граба, вільхи, дуба і бука.

Завдані збитки оцінили у 577 284 грн. Причетних до самовільної рубки наразі встановлюють.

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Матеріали перевірки найближчим часом скерують у правоохоронні органи, тож за справу візьметься поліція.

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Фото: Держекоінспекція