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У Львові хочуть відкрити сучасний археологічний музей

Вероніка Рой

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Протягом п’яти років у Львівській області планують покращувати музейну сферу. Зокрема, у Львові планують створити сучасний археологічний музей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

В Історико-краєзнавчому музеї у  Винниках стартувала одинадцята міжнародна наукова конференція «СВІТ ЗБРОЇ: мисливські й воїнські звичаї та засоби в археологічному та етнологічному контексті». Захід об’єднав українських та польських науковців.

Голова депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської облради Святослав Шеремета зазначив, що на Львівщині планують покращувати музейну сферу.

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«Насамперед  варто відзначити самовіддану роботу колективу, який створив і розвиває сучасний музей. Фонди музею складають понад 80 тис. експонатів основного фонду і 35 тис. допоміжного. Тут  багато археологічних експонатів, щорічно відбуваються експедиції, досліджуються  нові місця Ми, депутати обласної ради визначили для себе пріоритет у тому, щоб за 5 років роботи покращити музейну сферу нашого краю», – зазначив Святослав Шеремета.

Депутати також розповіли, що планують відкрити у Львові сучасний археологічний музей.

«Відкривати таємниці нашої землі для світу – це надзвичайно важливо. Українська земля має дуже давню історію, яку ми не вивчали. Тому тепер хочеться знати все більше. На Львівщині має постати сучасний музей археології, треба знайти спосіб і зробити все, щоб такий центр нашої історії й культури швидше створити», –  повідомив голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку ЛОР Володимир Квурт.

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Фото: ЛОР

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