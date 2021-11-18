Постраждалим на Майдані львів'янам виплатять матеріальну допомогу

У неділю, 21 листопада, в Україні відзначатимуть День гідності та свободи. З цієї нагоди, постраждалим учасникам, які отримали тілесні ушкодження під час масових акцій громадського протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, нададуть матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, одноразову матеріальну виплату отримають 69 мешканців Львівської МТГ по 1500 гривень кожен. На ці потреби у міському бюджеті Львова передбачили 103500 грн.

Нагадаємо, 21 листопада 2013 року розпочались перші протести української громадськості у відповідь на рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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