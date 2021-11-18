Наталія Іванченко: «Поліомієліт – це та хвороба, яку треба будь-якою ціною уникнути»

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко про небезпеку вірусу поліомієліту для дитячого населення Львівщини:

«З приходом коронавірусу дуже багато батьків припинили водити своїх дітей на проведення планової вакцинації в заклади охорони здоров’я. Це призвело до того, що на Львівщині лише 51% дітей з тих, кому потрібно було зробити щеплення проти поліомієліту, його отримали.

На Закарпатті виявили випадок поліомієліту дериватом вакцинного штаму поліовірусу. Тобто дитина, яка виділяла поліовірус, контактувала з іншими людьми, і невакциновані діти мали можливість інфікуватись. Сказати, що на сьогодні на Львівщині немає нікого, хто виділяє цей дериват вакцинного штаму поліовірусу, ми не можемо. Працюють фахівці для того, щоб максимально виявляти і обстежувати дітей при наявності у них клінічних ознак, подібних до поліомієліту.

Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, на сьогодні в Україні відмічають спалах поліомієліту. Тому, шановні батьки, якщо у вас є діти, які з якихось причин не були вакциновані проти поліомієліту, це необхідно зробити зараз. Адже поліомієліт – це та хвороба, якої треба будь-якою ціною уникнути. Кожен десятий з тих, хто захворіє, має серйозні порушення рухової функції, а іноді й інших життєво важливих функцій. Ми хочемо, щоб всі діти країни, зокрема Львівщини, залишалися здоровими, а іншого шляху, крім проведення повного курсу вакцинації, на сьогодні немає».

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Джерело та фото: ЛОДА