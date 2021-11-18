Нардепи протягують законопроєкт 5289, яким можна відмивати кошти на закупівлях

Сьогодні, 18 листопада, у Верховній Раді планують розглянути законопроєкт 5289, який фактично пропонує скасувати обов’язок проводити спрощені закупівлі в системі Prozorro від 50 тис. грн. Це відкриває можливості для зловживань на публічних закупівлях на суму близько 40 млрд грн на рік, повідомили Львівському порталу у Prozorro.

За словами директора ДП Prozorro Василя Задворного, якщо закон приймуть то в Україні знову відновляться прямі угоди зі «своїми» за завищеними цінами.

«Сам законопроєкт нібито покликаний спростити життя органам місцевого самоврядування, але він складається з 2 поправок, які не узгоджуються між собою. Одна з них справді дозволяє місцевим радам та ОТГ закуповувати деякі товари та послуги для соціальної сфери без використання спрощених закупівель у Prozorro. Водночас друга правка де-факто ліквідує необхідність проводити спрощені закупівлі взагалі для всіх замовників. І це несе суттєві корупційні ризики, оскільки замість конкурентного відбору постачальників ми знову матимемо прямі угоди зі «своїми» за завищеними цінами», – пояснює Василь Задворний.

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Як відомо, з квітня 2020 року усі державні замовники стали зобов’язаними проводити спрощені закупівлі в системі Prozorro в діапазоні від 50 тис. грн і до тендерної суми (200 тис. грн для закупівлі товарів і послуг, 1,5 млн грн для робіт).

Спрощені закупівлі це фактично простіша версія відкритих тендерів. Вони є швидшими, ніж відкриті торги, зокрема вони мають коротші строки, вимагають підготовку значно меншої кількості документів та можуть відбутися з одним учасником. Водночас вони передбачають прозорий відбір постачальників, що дозволяє державі заощаджувати кошти.

З моменту запровадження спрощених закупівель у квітні 2020 року, держава планувала витратити на них приблизно 43 млрд гривень. Однак 4,2 млрд (майже 10%) вдалося заощадити саме завдяки конкуренції постачальників на онлайн-аукціонах в Prozorro.

Крім того, для органів місцевого самоврядування та всіх інших замовників уже зараз існує більш швидка альтернатива спрощеним закупівель – електронний каталог Prozorro Market. Це онлайн-магазин, де невеликі партії необхідних товарів можна придбати в декілька кліків у вже кваліфікованих постачальників. Вже зараз в ньому можна купувати такі критичні товари як пальне, харчові продукти, електроенергію.

Законопроєкт 5289 не підтримали Мінекономіки, Мінфін та НАЗК, зокрема відзначивши ризики неефективного використання публічних коштів та корупційних дій. Свої зауваження до законопроєкту висловили Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України та Державна аудиторська служба України. Не голосувати за цю ініціативу вже закликали в Transparency International Ukraine.

Як відомо авторами законопроєкту 5289 є член депутатської групи «ДОВІРА» Борис Приходько, його однопартійці Євген Кулініч, Олександр Сухов, Сергій Шахов, Лариса Білозір, Сергій Вельможний, Василь Петьовка, Андрій Кіт, член партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха, член групи «Партії «За майбутнє» Сергій Лабазюк та Олександр Герега, й інші.

Фото: Zib

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