На Львівщині в ДТП загинула дитина

У четвер, 18 листопада, о 07:20 на трасі Київ – Чоп неподалік села Красів Стрийського району у ДТП загинула дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Skoda Octavia, яким керувала 48-річна жителька Івано-Франківська, зіткнулася з автомобілем Opel Astra, під керуванням 50-річного місцевого мешканця.

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Внаслідок ДТП пасажирка Opel, 12-річна дівчинка, від отриманих травм померла на місці події. Водій цього автомобіля та ще одна пасажирка, 52-річна жителька того ж села, з важкими тілесними ушкодженнями були доставлені в лікарню. Їхні діагнози уточнюються.

За фактом ДТП слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини події.

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