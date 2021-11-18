МОЗ хоче карати українських лікарів, які виступають проти Covid-вакцинації: що їм загрожує?

Міністерство охорони здоров’я має намір застосувати санкції до тих лікарів, які мають низькі показники вакцинації від COVID-19. Їм загрожує припинення контракту з Національною службою здоров’я України. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ.

За словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, низькі показники вакцинації у деяких лікарів можуть свідчити про те, що вони «відверто виступають проти щеплень».

«Це означає, що медики не телефонують своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей робити щеплення», – пояснив він.

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Тому МОЗ спершу має намір втрутитися в ситуацію. Планується просвітницька робота з лікарями, що до користі вакцинації.

Натомість до злісних противників вакцинації можуть застосовати санкції – припинення контракту НСЗУ з таким медпрацівником через порушення ним порядку надання первинної медичної допомоги.

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