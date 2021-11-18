Керівник держпідприємства фінансував окупантів

Контррозвідники Служби безпеки України викрили керівника однієї із шахт держпідприємства «Волиньвугілля» на фінансуванні так званої «ЛНР». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Оперативники встановили, що один із нинішніх керівників цієї шахти у минулому тісно співпрацював з бойовиками незаконних збройних формувань. А у 2018 році його призначили на керівну посаду однієї із шахт ДП «Волиньвугілля».

Відтоді зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої «ЛНР». Зокрема, він налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО. Як підприємець, зареєстрований на непідконтрольній Україні території, у період 2018-2019 років він сплатив майже 100 тис. грн «податків» до бюджету терористів.

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Слідчі завершили досудове розслідування. Посадовцю держпідприємства інкримінують фінансування терористів з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

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