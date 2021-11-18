Адміністраторку алкомаркету у Львові оштрафували на 34 тисячі за невакцинованих працівників

Шевченківський райсуд Львова оштрафував на 34 тисячі гривень адміністраторку алкомаркету за відсутність у працівників Covid-сертифікатів або ж негативного тесту. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову суду від 8 листопада.

27 жовтня поліція склала два протоколи на адміністраторку магазину мережі алкомаркетів «Чарка до свята». Жінка допустила до роботи продавця і ще одного робітника, які не мали сертифікату про вакцинацію від COVID-19 чи негативного тесту.

Жінка провину не визнала і передала суду письмові заперечення, зміст яких у рішеннях не наводиться.

У результаті Шевченківський райсуд Львова оштрафував порушницю двічі по 17 тисяч гривень.

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Шевченківський райсуд Львова оштрафував на 34 тисячі гривень адміністраторку алкомаркету за відсутність у працівників Covid-сертифікатів та негативного тесту. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанови від 8 листопада.

27 жовтня поліція склала два протоколи, що адміністраторка магазину мережі алкомаркетів «Чарка до свята». Жінка допустила до роботи продавця і ще одного робітника, які не мали сертифікату про вакцинацію від COVID-19 чи негативного тесту.

Жінка провину не визнала і передала суду письмові заперечення, зміст яких у рішеннях не наводиться.

У результаті Шевченківський райсуд Львова оштрафував порушницю двічі по 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, Львівська область перебуває «червоній» зоні. Серед іншого передбачає, що робота магазинів та інших закладів можлива лише за умови наявності у працівників Covid-сертифікатів або негативного тесту на коронавірус.

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