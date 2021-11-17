В ДТП на Львівщині загинули майже дві сотні людей

На Львівщині за десять місяців 2021 року сталося понад 9500 ДТП, у яких загинуло 190 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в результаті ДТП гине майже 1,3 мільйона людей. Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною смертності серед дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років.

В Україні цьогоріч, за даними патрульної поліції, станом на 31 жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 — діти), майже 25 тисяч осіб травмувалися (серед них 3 388 — неповнолітні).

На Львівщині у січні-жовтні поточного року сталися понад 9,6 ДТП, в яких загинули 190 осіб та 2059 травмувалися.

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Аварій могло б бути у рази менше, якби всі учасники дорожнього руху неухильно дотримувалися простих правил:

використовували паски безпеки.

надягали шолом при водінні двоколісних транспортних засобів.

носили світловідбивні елементи в темну пору доби.

дотримувалися швидкісного режиму.

зупинялися на вимогу знаків та світлофорів, дотримувалися розмітки.

не пускали за кермо неповнолітніх.

не вживали алкоголь.

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