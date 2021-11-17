У школі на Сихові відремонтували їдальню за 600 тисяч гривень

У СЗШ № 98 у Львові почала функціонувати відремонтована їдальня «Смакота». 600 тисяч гривень на її оновлення виділили з Громадського бюджету Львівської МТГ. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
У школі № 98, що на Сихові, в обідньому залі шкільної їдальні зробили капітальний ремонт і сучасне зонування. У приміщенні поклали керамічну плитку, пофарбували стіни, облаштували підвісну стелю й замінили освітлення.
Сучасний простір для приготування та видачі їжі в шкільній їдальні реалізували за 600 тисяч гривень у межах проєкту Громадського бюджету.
Додамо, будівля СЗШ № 98 розташована на вул. Трильовського, 12 та побудована у 1991 році. У ній працює 78 педпрацівників, в 41 класі навчається понад 1200 учнів.
Нагадаємо, у Львові підбили підсумки голосування за проєкти Громадського бюджету, які будуть реалізовані у 2022 році. Загалом участь у голосуванні взяли 145 573 мешканці Львівської МТГ, що є рекордним показником.
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Фото: ЛМР
Аліса Белей