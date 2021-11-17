У школі на Сихові відремонтували їдальню за 600 тисяч гривень

У СЗШ № 98 у Львові почала функціонувати відремонтована їдальня «Смакота». 600 тисяч гривень на її оновлення виділили з Громадського бюджету Львівської МТГ. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У школі № 98, що на Сихові, в обідньому залі шкільної їдальні зробили капітальний ремонт і сучасне зонування. У приміщенні поклали керамічну плитку, пофарбували стіни, облаштували підвісну стелю й замінили освітлення.

Сучасний простір для приготування та видачі їжі в шкільній їдальні реалізували за 600 тисяч гривень у межах проєкту Громадського бюджету.

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Додамо, будівля СЗШ № 98 розташована на вул. Трильовського, 12 та побудована у 1991 році. У ній працює 78 педпрацівників, в 41 класі навчається понад 1200 учнів.