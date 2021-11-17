Розстріл мітингувальників на Майдані: завершили розслідування щодо Януковича і 9 експосадовців

Слідчими Державного бюро розслідувань завершено досудове розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича та 9 високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генпрокурора.

«Оскільки ексвисокопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Наразі стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення захисників з матеріалами справи, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про розгляд справи in absentia», – йдеться у повідомленні.

За даними Офісі Генпрокурора, крім Януковича, йдеться про колишніх голову Служби безпеки, міністра внутрішніх справ, керівника ГУ МВС України в Києві та їхніх заступників, командувача внутрішніх військ МВС України, міністра оборони України, командира столичного полку міліції особливого призначення «Беркут».

Реклама партнерів

За даними розслідування, «вони хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі експрезидента».

«Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і війсковослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів», – зазначають в Офісі генерального прокурора.

Також в повідомленні зазначається, що членами злочинної групи на чолі з експрезидентом в першій половині дня 18 лютого 2014 року організовано силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради України на підтримку голосуванню за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента України. Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції». А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками «чорної роти» Беркуту та озброєння «тітушок» вогнепальною зброєю.

«Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень», – зазначається у повідомленні.

Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

В рамках кримінального провадження розслідувано 1019 епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують більше 1500 томів.

«Прокурорами та слідчими проведено понад 4500 допитів свідків та потерпілих, понад 1000 слідчих експериментів, більше 2000 оглядів місця подій, документів, відоезаписів, більше 3500 судово-медичних, балістичних, комплексних, цитологічних, хімічних експертиз», – додають в Офісі генпрокуратури.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.