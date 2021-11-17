Російські окупанти поранили трьох українських захисників

Протягом середи, 17 листопада, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ООС.

Так, протягом доби окупанти дев’ять разів обстрілювали позиції українських військових. При цьому противник сім разів використовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Один з ворожих обстрілів був виявлений в напрямку Невельського. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. У районі Новоолександрівки проросійські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.

При цьому недалеко від Золотого-4 окупаційні війська обстріляли українські позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети. Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

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Водночас у бік Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, українські позиції біля Маринки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм. Також в Луганській області зафіксовано проліт безпілотника з перетином лінії зіткнення.

«В результаті ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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