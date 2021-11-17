Під час пожежі у Кам’янці-Бузькій врятували місцевого мешканця

Під час пожежі у власній квартирі в Кам’янці-Бузькій ледь не загинув 59-річний чоловік. Його вчасно виявили рятувальники і вивели з задимленого помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 16 листопада, у двоповерховому житловому будинку на вул. Незалежності, 87. Тут загорілась одна з квартир на першому поверсі.

На місце події негайно прибули рятувальники і, зайшовши в задимлене помешкання, виявили непритомного чоловіка, який лежав на ліжку. Його відразу вивели потерпілого на свіже повітря і передали медикам.

Потерпілим виявився 59-річний власник квартири. Його госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

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Пожежу загасили силами чотирьох надзвичайників. Причина виникнення займання наразі встановлюється.

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