ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали восьмеро учнів

Вероніка Рой

|

У середу, 17 листопада, біля села Бишів, що у Червоноградському районі, не розминулися шкільний автобус та вантажівка. У результаті аварії постраждав 16-річний учень, якого госпіталізували до лікарні. Діагнози ще сімох встановлюються. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 08:30 год. біля села Бишів Червоноградського району. За даними поліції, зіткнулися шкільний автобус, що обслуговує місцеву школу, та вантажівка ДАФ. Автобусом керував 54-річний місцевий мешканець, а вантажівкою – 28-річний житель одного з сіл Червоноградського району.

За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 12 неповнолітніх учнів.

Реклама партнерів

У результаті ДТП пасажир автобуса, 16-річний школяр отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Діагнози ще сімох учнів встановлюються.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подарувала Україні в ювілей незалежності 45 га нових лісів замість анонсованих 30 га

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація «АТБ», що управляє однойменною національною мережею з більш...

Нові правила приміських перевезень на Львівщині. Що зміниться з 22 листопада?
Вероніка РОЙ
Нові правила приміських перевезень на Львівщині. Що зміниться з 22 листопада?

З 22 листопада на Львівщині користуватися приміським транспортом зможуть лише ті особи, які мають негативний тест або се...

«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid
Ольга ДЕНИСЯКА
«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid

Восени Україну охопила нова хвиля коронавірусу, під час якої Covid мало не щодня встановлює нові рекорди. Цього разу, як...

Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів