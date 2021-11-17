На Львівщині шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали восьмеро учнів

У середу, 17 листопада, біля села Бишів, що у Червоноградському районі, не розминулися шкільний автобус та вантажівка. У результаті аварії постраждав 16-річний учень, якого госпіталізували до лікарні. Діагнози ще сімох встановлюються. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 08:30 год. біля села Бишів Червоноградського району. За даними поліції, зіткнулися шкільний автобус, що обслуговує місцеву школу, та вантажівка ДАФ. Автобусом керував 54-річний місцевий мешканець, а вантажівкою – 28-річний житель одного з сіл Червоноградського району.

За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 12 неповнолітніх учнів.

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У результаті ДТП пасажир автобуса, 16-річний школяр отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Діагнози ще сімох учнів встановлюються.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Фото: поліція