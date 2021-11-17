На Львівщині народилося понад 700 недоношених немовлят

Протягом 9 місяців 2021 року на Львівщині народилося 735 недоношених немовлят, що становить саме 5% від усіх новонароджених. Про це йдеться на сторінці Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики у Facebook.

Як повідомила експерт департаменту охорони здоров’я з неонатології та інтенсивної терапії новонароджених Зоряна Салабай, щорічно в Україні та, зокрема, у Львівській області до 5% дітей народжується передчасно. Ця тенденція залишається незмінною впродовж багатьох років.

Так, за 9 місяців 2021 року у Львівській області народилося 735 недоношених немовлят, що становить саме 5% від усіх новонароджених. За 9 місяців 2021 року народилося 56 дітей з масою тіла від 500 до 999 грамів.

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Зоряна Салабай каже, що лікування таких пацієнтів є надзвичайно складним. Потребує великої кількості не лише дороговартісних медикаментів та витратних матеріалів, спеціального обладнання, а й високого професіоналізму, людяності і любові всієї команди медиків.

«Загалом, за період тривалого лікування передчасно народженої дитини (декілька місяців), стикаємось зі складними викликами та проблемами, пов’язаними з ураженням та незрілістю всіх органів і систем. Кожен пацієнт є вкрай індивідуальним та потребує особливого підходу. Велике значення має стан здоров’я матері, перебіг вагітності, пологів, а також спадкові чиннику ризику. На сьогодні у Львівському неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні, яка спеціалізується впродовж 45 років на лікуванні недоношених, знаходиться 40 передчасно народжених немовлят різної вагової категорії», – зазначає Зоряна Салабай.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі відкрилось відділення постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей.

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