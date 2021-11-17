Де у Львові можна безкоштовно пройти обстеження на ВІЛ і гепатит

З 22 по 26 листопада у Львові працюватиме мобільна лабораторія, у якій за 15 хвилин можна пройти безкоштовне обстеження на ВІЛ і гепатити В, С. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

З понеділка, 22 листопада, в Україні стартує Європейський тиждень тестування на ВІЛ, гепатит В і С. У зв’язку з цим протягом тижня у Львові працюватиме мобільна амбулаторія організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом», де можна пройти безкоштовне обстеження за 15 хвилин за допомогою швидкого тесту.

Графік роботи мобільної амбулаторії:

понеділок, 22 листопада: біля ТЦ «Ашан» на просп. Чорновола, 16 – з 10:00 до 15:00 год.

вівторок, 23 листопада: біля Львівського обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом на вул. Лисенка, 45 – з 13:00 до 16:00 год.

середа, 24 листопада: на парковці біля ТЦ «Епіцентр» на вул. Городоцькій, 302 – з 10:00 до 15:00 год.

п’ятниця, 26 листопада: на парковці біля ТЦ «Вікторія Гарденс» на вул. Кульпарківській, 226-А – з 10:00 до 15:00 год.

Також мобільна амбулаторія працюватиме й у Червонограді, але лише у четвер, 25 листопада. Всі охочі зробити безкоштовний аналіз можуть приходити з 12:00 до 15:00 год. до центральної міської лікарні на вул. Івасюка, 2.

Реклама партнерів

Зазначимо, що безкоштовно тест на ВІЛ та на гепатити В і С можна знати у свого сімейного лікаря або в лікаря-інфекціоніста у поліклініці.

«В Україні близько 30% хворих на ВІЛ не знають про свій позитивний ВІЛ-статус. Окрім того, понад 90% осіб, які живуть з гепатитом В і С, не знають про наявність у них цих хвороб. Тому закликаємо мешканців Львівщини пройти обстеження, які є безкоштовними. Чим пізніше виявлене захворювання, тим важче людину лікувати. Своєчасне обстеження та лікування ВІЛ-інфекції та гепатитів В і С також знижує імовірність подальшої передачі інфекції іншим», – розповідає лікар-епідеміолог Андрій Сороколіт.

Додамо, що цього року лише у Львівській обласній інфекційній лікарні пролікували близько 80 хворих з хронічним гепатитом В і близько 300 хворих з вірусним гепатитом С. А загалом на Львівщині майже 2800 ВІЛ-інфікованих проходять антиретровірусну терапію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.