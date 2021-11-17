ОСТАННІ НОВИНИ

Де у Львові можна безкоштовно пройти обстеження на ВІЛ і гепатит

Наталя Дуляба

|

З 22 по 26 листопада у Львові працюватиме мобільна лабораторія, у якій за 15 хвилин можна пройти безкоштовне обстеження на ВІЛ і гепатити В, С. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

З понеділка, 22 листопада, в Україні стартує Європейський тиждень тестування на ВІЛ, гепатит В і С. У зв’язку з цим протягом тижня у Львові працюватиме мобільна амбулаторія організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом», де можна пройти безкоштовне обстеження за 15 хвилин за допомогою швидкого тесту.

Графік роботи мобільної амбулаторії:

  • понеділок, 22 листопада: біля ТЦ «Ашан» на просп. Чорновола, 16 – з 10:00 до 15:00 год.
  • вівторок, 23 листопада: біля Львівського обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом на вул. Лисенка, 45 – з 13:00 до 16:00 год.
  • середа, 24 листопада: на парковці біля ТЦ «Епіцентр» на вул. Городоцькій, 302 – з 10:00 до 15:00 год.
  • п’ятниця, 26 листопада: на парковці біля ТЦ «Вікторія Гарденс» на вул. Кульпарківській, 226-А – з 10:00 до 15:00 год.

Також мобільна амбулаторія працюватиме й у Червонограді, але лише у четвер, 25 листопада. Всі охочі зробити безкоштовний аналіз можуть приходити з 12:00 до 15:00 год. до центральної міської лікарні на вул. Івасюка, 2.

Реклама партнерів

Зазначимо, що безкоштовно тест на ВІЛ та на гепатити В і С можна знати у свого сімейного лікаря або в лікаря-інфекціоніста у поліклініці.

«В Україні близько 30% хворих на ВІЛ не знають про свій позитивний ВІЛ-статус. Окрім того, понад 90% осіб, які живуть з гепатитом В і С, не знають про наявність у них цих хвороб. Тому закликаємо мешканців Львівщини пройти обстеження, які є безкоштовними. Чим пізніше виявлене захворювання, тим важче людину лікувати. Своєчасне обстеження та лікування ВІЛ-інфекції та гепатитів В і С також знижує імовірність подальшої передачі інфекції іншим», – розповідає лікар-епідеміолог Андрій Сороколіт.

Додамо, що цього року лише у Львівській обласній інфекційній лікарні пролікували близько 80 хворих з хронічним гепатитом В і близько 300 хворих з вірусним гепатитом С. А загалом на Львівщині майже 2800 ВІЛ-інфікованих проходять антиретровірусну терапію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid
Ольга ДЕНИСЯКА
«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid

Восени Україну охопила нова хвиля коронавірусу, під час якої Covid мало не щодня встановлює нові рекорди. Цього разу, як...

Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові
Наталя ДУЛЯБА
Скільки коштуватиме проїзд із введенням е-квитка у Львові

У Львівській міськраді підрахували, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті всієї Львівської МТГ зі січня 2...

Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці
Анастасія ПИЖ
Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбіл...

Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів