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71% українців вважають порушенням прав обмеження проти невакцинованих, – опитування

Вероніка Рой

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Майже три чверті українців вважають порушенням прав запровадження обмежень щодо невакцинованих людей, натомість 26% – протилежної думки. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг».

Найбільше тих, хто не вважає обмеження порушенням прав невакцинованих, у Києві. Зокрема, йдеться про найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався.

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При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу. 35% респондентів байдуже щодо цього. Натомість 14% – підтримують таких діячів. Найбільше противників політиків-антивакцинаторів серед жителів столиці, найстарших та тих, хто вже вакцинувався, або ж хоче зробити щеплення.

Опитування проводилося 10-13 листопада 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, на сьогодні практично усі регіони, зокрема і Львівщина, перебувають у «червоній» зоні. Вона передбачає, що в області відвідувати більшість закладів можуть лише люди, які пройшли повний курс вакцинації.

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