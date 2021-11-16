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У Львові затриманий на ходу викидав наркотики

Наталя Дуляба

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Затриманий у Львові 25-річний чоловік, втікаючи, на ходу викинув більше 30 згортків із наркотиками, а потім побив поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався в понеділок, 15 листопада. На вул. Пасічній водій автомобіля Skoda Fabia не виконав вказівку зупинитись. Невідомий навпаки збільшив швидкість і почав утікати.

Вже на вул. Шафарика авто вдалося заблокувати, тому водій вибіг і почав втікати пішки. Під час цього він викинув zip-пакет, всередині якого були 34 згортки в ізолюючій стрічці з наркотичною речовиною.

Коли патрульний наздогнав порушника, той почав битися. Затриманим виявився 25-річний мешканець Львівщини. В його машині виявили ще два згортки з порошкоподібною речовиною та пістолет. Все це скерували на експертизу.

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Щодо поліцейського, то з отриманими травмами він звернувся за допомогою медиків. Він його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Встановлено, що затриманий чоловік вже раніше фігурував у наркозлочинах. Зараз йому загрожує відповідальність за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень) ККУ.

25-річного мешканця Львівщини відправили у СІЗО, де він «відсвяткував» свої уродини.

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