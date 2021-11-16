Що ховається за закинутою колонією на Хуторівці. Фото

Львівські урбан-дослідники провели «ревізію» на території закинутої виправної колонії №48 на вул. Хуторівці. Поки її новий власник не почав підготовку до будівництва, львів’яни показали, як тут раніше жили ув’язнені. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Риштун.

Активісти кажуть: львів’яни зазвичай бачать лише стіни з колючим дротом та блок-пости на кутах колишньої колонії. А от як жили люди за цією огорожею, їм не видно, тому взялися показати все зсередини.

По периметру колонії стоять величезні споруди з дірками замість вікон – виробничі цехи. Ніхто з ув’язнених тут не жив, тут лише працювали вдень. Дотепер будівлі вже є напіврозвалені, всередині також не залишилось нічого, крім куп сміття і мотлоху.

Виробничі цехи

Спали ув’язнені у гуртожитках, що розташовані посередині колонії. Кілька з них мали по три поверхи, ще один – п’ять.

«Зараз цими гуртожитками гуляє вітер та гніздяться голуби. Ходиш цими будинками наче по Чорнобильській зоні відчуження. Бачиш порожні кімнати та коридори, повсюди валяються матраци, тумбочки та особисті речі ув’язнених. Як і в Чорнобилі, відсутній метал зі сходів та інших конструкцій, які можна продати. Як і в Чорнобилі, розкидано багато медичного приладдя. Зрештою, що то, що то в народі просто кличуть “зоною”», – розповідає Андрій Риштун.

Гуртожитки

Всередині закинутих гуртожитків можна знайти багато християнської атрибутики: на кожному поверсі висять ікони і розп’яття, на підлозі валяються Євангелія, а Біблії лежать навіть у вбиральнях.

«Окрім релігії, ув’язнені ще цікавилися машинами та голими жінками. Ці три теми, релігія, еротика та машини, домінують в інтер’єрі кімнат», – веде далі Андрій Риштун.

Кімнати ув’язнених зсередини

Санвузол

На території колишньої тюрми діяли доволі розвинута внутрішня лікарня з рентген-кабінетом та клуб, оснащений апаратурою та з великою сценою. При цьому дослідники зауважують, що декомунізацію колонія пройшла на відмінно, адже жодних залишків совка тут не виявили.

Медичний корпус

Клуб всередині

Навчальний клас

Ізолятор

Також активісти натрапили на теплиці з малиною. За ними вже роками не доглядають, але кущі все ще плодоносять.

«З негативу – особові картки ув’язнених, що валялися повсюду. З них на нас сумно дивилися чорно-білі очі ув’язнених. З цими очима, думав я собі, в реальному житті краще не зустрічатися. А якщо серйозно, то в цих документах міститься особиста інформація про людей, тож їх потрібно було належним чином утилізувати», – додає Андрій Риштун.

Нагадаємо, виправна колонія №48 на Хуторівці не працює з 2017 року. Нещодавно Мін’юст продав її на аукціоні втридорога – за 377 млн грн. Новим власником занедбаних будівель і території площею 10,6 га стала львівська ІТ-компанія SoftServe, яка збирається тут збудувати офісне містечко.

P.S. потрапити на територію колишньої колонії є неможливо – по периметру стоять високі паркани з колючим дротом, вночі працює освітлення. Також тут діє охорона, працюють камери спостереження.

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Фото: Urban Explorer