Поліція затримала серійних злодіїв, які обкрадали квартири у Львові

На Львівщині поліцейські викрили групу серійних злодіїв, які «спеціалізувалися» виключно на квартирних крадіжках. Їм вже повідомили про підозру та взяли під варту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Групу серійних злодіїв вдалося затримати по гарячих слідах. Так, у четвер, 11 листопада, одразу після того, як зловмисники обікрали квартиру на Левандівці у Львові, правоохоронцям вдалося їх спіймати.

Як з’ясували слідчі поліції, зловмисники ретельно готувалися до злочину – упродовж дня вели спостереження за квартирою. Коли вони переконувалися, що господаря та будь-яких перешкод немає – підібрали ключі вхідних дверей та викрали звідти майно.

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Усі члени злочинного угрупування виявилися львів’янами. Вони «спеціалізувалися» виключно на квартирних крадіжках. Наразі правоохоронці з’ясували їх причетність щонайменше до чотирьох крадіжок.

Усі крадіжки були скоєні у різних районах Львові. Учасники злочинної групи заволоділи ювелірними виробами та грошима у різній валюті на суму понад 700 тисяч гривень.

Поліцейські провели обшуки та вилучили викрадені речі, гроші, викрутки, ножі, серцевини від різних замків до вхідних дверей, ключі, відмички, магнітні ключі до домофона, рукавиці та шапочки, ліхтарики, а також інші предмети, що фігуранти використовували для проникнення у помешкання львів’ян.

Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 3 та 5 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави – 681 тисяча гривень кожному.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів на території Львові та області.

За крадіжки львів’янам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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